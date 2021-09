Exposition : NORMANDY Nos jours de fêtes Château de Flamanville, 17 septembre 2021, Flamanville.

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Château de Flamanville

**NORMANDY Nos jours de fêtes par Simon Roberts** Rendez-vous au château de Flamanville pour découvrir son magnifique parc, ses étangs, le jardin des Dahlias et ses activités culturelles. Le lieu accueille cette année l’exposition du Centre photographique Rouen Normandie. De la Seine-Maritime à la Manche, le photographe anglais a parcouru la région en quête des temps de loisirs en plein air. L’exposition proposée était également l’occasion pour la Commune de Flamanville de réaliser une commande photographique dans le Cotentin. Simon Roberts a arpenté fêtes locales, évènements sportifs, commémorations à Flamanville et aux environs. Un film sur l’artiste et son séjour dans le Cotentin a été réalisé à cette occasion et permet aux visiteurs de le découvrir et de mieux comprendre son œuvre. Des extraits de films amateurs issus des collections de Normandie Images et des cartes postales anciennes complètent le tableau de la région esquissé. Les visiteurs peuvent découvrir les loisirs à Flamanville il y a presque un siècle capturés dans les photographies de la collection Gain et du Fonds Victor Lefrançois des Archives départementales de la Manche : des scènes de baignades, de pique nique, de jeux, de parades, à Flamanville, et plus particulièrement du Diélette d’autrefois.

Pass sanitaire demandé

Château de Flamanville 1 rue du Château, 50340 Flamanville Flamanville Manche



2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00