Exposition – NORMANDS Migrants, conquérants, innovateurs Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Exposition – NORMANDS Migrants, conquérants, innovateurs, 14 avril 2023, Rouen . Exposition – NORMANDS Migrants, conquérants, innovateurs 198 Rue Beauvoisine Rouen Seine-Maritime

2023-04-14 14:00:00 – 2023-08-13 18:00:00 Rouen

Seine-Maritime Pensée sous l’angle de l’histoire globale, l’exposition aux musées des Antiquités et des Beaux-Arts met avant tout en avant la complexité et la richesse des liens tissés entre la Normandie et le reste du monde dès cette période médiévale des IXe-XIIe siècles.

Plus de 250 œuvres sont ainsi présentées comme autant de jalons de la grande épopée des Normands, bâtisseurs

d’une Europe avant l’heure, qui ont en leur temps élu domicile dans différents pays, de l’Angleterre à la Sicile. Rouen

