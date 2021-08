Exposition Normands, entre terre et mer – photographies de Christian Malon Granville, 8 septembre 2021, Granville.

Exposition Normands, entre terre et mer – photographies de Christian Malon 2021-09-08 – 2021-10-30

Granville Manche

Photographe ethnologue, spécialiste du monde rural, Christian Malon photographie depuis plus de cinquante ans ce pays de Granville, entre terre et mer : du havre de la Vanlée et ses prés salés, au port de Granville, en passant par Chausey, la baie du Mont Saint-Michel, ou le bocage. Il s’intéresse aux hommes et aux femmes qui ont façonné ce territoire. Exposition visible aux horaires d’ouverture.

Photographe ethnologue, spécialiste du monde rural, Christian Malon photographie depuis plus de cinquante ans ce pays de Granville, entre terre et mer : du havre de la Vanlée et ses prés salés, au port de Granville, en passant par Chausey, la baie…

mediatheque@ville-granville.fr +33 2 33 50 34 09 https://mediatheques.granville-terre-mer.fr/

Photographe ethnologue, spécialiste du monde rural, Christian Malon photographie depuis plus de cinquante ans ce pays de Granville, entre terre et mer : du havre de la Vanlée et ses prés salés, au port de Granville, en passant par Chausey, la baie du Mont Saint-Michel, ou le bocage. Il s’intéresse aux hommes et aux femmes qui ont façonné ce territoire. Exposition visible aux horaires d’ouverture.

dernière mise à jour : 2021-08-25 par