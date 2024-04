Exposition Normandie impressionnisme : Jean-François Rauzier / Givernisme : balade rêvée dans le jardin de Claude Monet Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon, samedi 1 juin 2024.

Exposition Normandie impressionnisme : Jean-François Rauzier / Givernisme : balade rêvée dans le jardin de Claude Monet Hyperphotographies de Jean-François Rauzier 1 et 2 juin Musée Blanche Hoschedé-Monet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Hyperphotographies de Jean-François Rauzier

Suivant les pas de Monet, Jean-François Rauzier propose un florilège d’hyperphotographies, technique dont il est l’inventeur, éprouvant les formes et les couleurs des jardins de Giverny et les démultipliant jusqu’à l’abstraction pour nous donner à voir des paysages inédits.

L’artiste crée des images sur ordinateur à partir de centaines de clichés qu’il assemble dans des photographies aux dimensions monumentales où il allie l’infiniment petit et l’infiniment grand, le réel et l’imaginaire. De cette technique nait une multitude de détails insolites à découvrir dans des architectures panoramiques, totalement oniriques.

Cette série, aux accents néo-impressionnistes, est une passerelle temporelle entre le courant impressionniste et l’approche rétro-futuriste de Rauzier. Fruit d’une résidence artistique à la Fondation Claude Monet dans le cadre du Munn Artist & Volunteer Program, financé par la Fondation Versailles-Giverny, elle est présentée au Musée Blanche Hoschedé-Monet de Vernon et sur la Seine à Vélo avec le soutien de Jelenew, première marque de cyclisme professionnel de haute couture au monde conçue pour les femmes.

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du pont, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 02 32 64 79 05 https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ https://www.facebook.com/MuseeBHM Le musée municipal de Vernon est fondé en 1862 grâce à la donation de la collection de François de Brécourt constituée de quelques 2 000 spécimens d’oiseaux naturalisés provenant du territoire normand et de contrées lointaines.

Installé dans l’hôtel de Ville, le musée est baptisé Alphonse-Georges-Poulain en 1966, du nom de l’archéologue et conservateur qui s’était occupé du musée et de ses collections depuis 1922. Il est déménagé en 1983 dans cet ancien hôtel particulier de la famille Lemoine de Belle-Isle au cœur du centre historique de Vernon.

Mettant à l’honneur la création impressionniste sur la Seine aux portes de l’Eure et de la Normandie, de Claude Monet à Pierre Bonnard, le musée est rebaptisé Musée Blanche Hoschedé-Monet en 2024. Vous y découvrirez une importante collection de paysages du Val de Seine et des grands sites naturels de Normandie, signés par les artistes de la célèbre famille Hoschedé-Monet-Butler et les artistes américains et étrangers de la colonie de Giverny.

Le musée se distingue également par sa collection unique d’art animalier, bénéficiant de dépôts prestigieux du musée du Louvre et d’Orsay. Les œuvres de Rembrandt Bugatti, Théophile-Alexandre Steinlen, Paul Jouve et François Pompon illustrent une histoire artistique et scientifique de la conservation du patrimoine naturel depuis l’ère industrielle.

Lieu de découverte et d’émerveillement, le musée Blanche Hoschedé-Monet invite régulièrement des artistes contemporains à dialoguer avec les collections patrimoniales orientées vers les représentations de la nature.

Pour se penser dans le Monde et parmi le Vivant. En transports en commun :

Ligne Paris Saint-Lazare / Rouen arrêt en gare de Vernon-Giverny (15min à pieds)

En voiture : Entre Paris et Rouen, A13 sortie Vernon – Parking Georges Clémenceau (5min à pieds)

En vélo : parking à vélos disponible dans la cour du musée

©Jean-François Rauzier