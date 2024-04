Exposition Normandie impressionnisme : Jean-François Rauzier / Givernisme : balade rêvée dans le jardin de Claude Monet Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Hyperphotographies de Jean-François Rauzier

Suivant les pas de Monet, Jean-François Rauzier propose un florilège d’hyperphotographies, technique dont il est l’inventeur, éprouvant les formes et les couleurs des jardins de Giverny et les démultipliant jusqu’à l’abstraction pour nous donner à voir des paysages inédits.

L’artiste crée des images sur ordinateur à partir de centaines de clichés qu’il assemble dans des photographies aux dimensions monumentales où il allie l’infiniment petit et l’infiniment grand, le réel et l’imaginaire. De cette technique nait une multitude de détails insolites à découvrir dans des architectures panoramiques, totalement oniriques.

Cette série, aux accents néo-impressionnistes, est une passerelle temporelle entre le courant impressionniste et l’approche rétro-futuriste de Rauzier. Fruit d’une résidence artistique à la Fondation Claude Monet dans le cadre du Munn Artist & Volunteer Program, financé par la Fondation Versailles-Giverny, elle est présentée au Musée Blanche Hoschedé-Monet de Vernon et sur la Seine à Vélo avec le soutien de Jelenew, première marque de cyclisme professionnel de haute couture au monde conçue pour les femmes.

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont, 27200 Vernon Vernon 27200 La Demi Lune Eure Normandie Installé dans un ancien hôtel particulier des XVe – XVIIIe siècles, près de la Seine, le musée propose un parcours riche et varié.

Autour de l’impressionnisme, les collections présentées constituent une étape indispensable de la visite de Giverny, avec ses tableaux de Claude Monet et des artistes qui y vécurent (T-E.Butler, M. Mac Monnies, Bl. Hoschedé-Monet…).

Des tableaux de Pierre Bonnard -qui fut, à Vernon, le voisin de Monet entre 1912 et 1938 – et des Nabis (Vuillard, Denis, Vallotton) enrichissent la section consacrée aux paysages de la région.

Une section consacrée à l’art animalier (Bugatti, Pompon, Jouve…), une salle d’histoire locale (maquette du vieux château) et un original cabinet de dessins, présentant par roulement le fonds d’arts graphiques (sur des thèmes variés : T-A. Steinlen, la caricature, le portrait, la guerre, l’enfance…) complètent la visite. Parking Clemenceau (payant en semaine, gratuit les dimanches et lundi) à 30 mètres.

