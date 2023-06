Exposition « Non-lieux » à la Fondation Dubuffet à Paris Fondation Dubuffet Paris, 7 mars 2023, Paris.

Du mardi 07 mars 2023 au vendredi 07 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

.Tout public. payant

Plein tarif : 8 €

Tarif réduit : 5 € (étudiants, enseignants, demandeurs d’emplois, carte d’invalidité, Maison des Artistes)

Gratuité : enfants de -10 ans

Pour la première fois depuis l’exposition-hommage organisée par le Centre Pompidou lors du décès de Jean Dubuffet en 1985 et celle de la galerie Jeanne Bucher en 1987, la Fondation Dubuffet présente une exposition consacrée aux toutes dernières œuvres de l’artiste, les peintures et dessins de la série des Non-lieux. Ces derniers travaux permettent de mesurer l’intensité et la vitalité de son œuvre ultime.

Fait rare dans le parcours d’un artiste, Dubuffet arrête délibérément de peindre le 1er décembre 1984 après avoir réalisé en quelques mois plus de deux cents tableaux de la série des Non-lieux qui ont pour caractéristique générale d’être presque tous peints sur un fond noir mat sur lequel surgissent des blancs purs, parfois dominants.

Chacun sait l’importance des titres chez Dubuffet. Quand il écrit à propos de cette ultime série : « Il se pourrait bien que j’aie mené mon train trop loin, qu’il soit sorti des rails, sans possibilité de faire machine arrière », le terme de non-lieu s’entend dans son sens juridique : il n’y a plus matière à poursuivre.

Quinze jours après avoir cessé de peindre, Jean Dubuffet retourne travailler à sa table et se lance cette fois-ci dans une série de dessins : les Activations. Celle-ci en lien direct avec la série des Non-lieux. En effet, dans ses dernières graphies, comme dans ses dernières peintures, « l’être et la pensée ne font qu’un. »

Le 17 avril 1985, Jean Dubuffet fait courir une dernière fois son crayon sur une feuille de papier. Il décède le mois suivant, le 12 mai, à Paris.

Fondation Dubuffet 137 rue de Sèvres 75006 Paris

2023 ADAGP, Paris Jean Dubuffet, Le Circulus II, acryle sur papier entoilé, 100 x 134 cm, 29 novembre 1984