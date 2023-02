Exposition nomade des visuels du Printemps du Coglais Mairie Chauvigné Chauvigné Catégories d’Évènement: Chauvigné

Ille-et-Vilaine Chauvigné Comme chaque année, les élèves de l’atelier de pratique artistique du Collège Angèle Vannier, conduits par leur professeure, Madame Laillé, participent à la création du visuel du Printemps du Coglais. Pas moins de 23 œuvres ont ainsi été réalisés par les élèves et seront à découvrir sur le territoire à travers une exposition nomade. Venez les découvrir ! – Du mercredi 1er mars au lundi 27 mars : Mairie de Chauvigné – Salle du Conseil municipal

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 9 h 00 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30

spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 17 07 https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/evenement/exposition-nomade-des-visuels-du-printemps-du-coglais/

