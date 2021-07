Noisiel Cité ouvrière Menier Noisiel, Seine-et-Marne Exposition « Noisiel aux Expos » Cité ouvrière Menier Noisiel Catégories d’évènement: Noisiel

L’exposition « Noisiel à l’Expo », présentée dans le hall de l’hôtel-de-ville, du 13 au 30 septembre 2021, vous racontera comment les industriels chocolatiers Menier ont su valoriser leur marque lors des Expositions universelles et offrir aux Noisiéliens l’occasion de participer à ces évènements extraordinaires. Le Chocolat-Menier, Noisiel et les Expositions universelles, des années 1850 à 1930 Cité ouvrière Menier RDV place Gaston-Menier ou place Émile-Menier 77186 Noisiel Noisiel Seine-et-Marne

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

