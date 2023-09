Exposition « Noir mais humain avant tout, une célébration vibrante de la diversité » Centre paris anim’ Curial Paris, 6 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 06 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. gratuit

Mon travail artistique se concentre sur la représentation des personnes de couleurs et la célébration de leur diversité. À travers mes œuvres picturales, je cherche à transmettre leur beauté, leurs histoires et leur importance dans notre société. Je suis convaincu que l’art peut être un puissant outil de sensibilisation et de dialogue, permettant de remettre en question les préjugés et de favoriser une meilleure compréhension mutuelle

« Noir, mais avant tout humain », est une exposition de Jules Be Kuti qui rend hommage à la mémoire et aux valeurs de Martin Luther King. Cette exposition captivante vous propose d’explorer votre propre relation avec la couleur, tout en remettant en question les préjugés et les stéréotypes associés aux personnes de couleur noire. Au-delà de ces représentations souvent limitées, l’artiste met en lumière la beauté et la nécessité d’une telle diversité.

Chaque œuvre exposée est une fenêtre ouverte sur des archétypes et des scènes de la vie quotidienne. Elles capturent avec une finesse saisissante une palette d’émotions, d’expériences et d’histoires, à travers l’utilisation judicieuse et audacieuse de multiples couleurs. Laissez-vous transporter par des tableaux vivants qui reflètent la richesse de la diversité humaine et témoignent de la résilience, de la fierté et de l’unité de ceux qui ont trop souvent été réduits à des clichés.

« Noir, mais avant tout humain », est bien plus qu’une simple exposition artistique. C’est une célébration vibrante de la diversité sous toutes ses formes, offrant une perspective unique sur l’exploration de l’identité et la manière dont la diversité peut être utilisée pour exprimer et exalter notre humanité commune. C’est un espace de dialogue et de réflexion, où chaque visiteur est invité à remettre en question ses propres perceptions, à déconstruire les préjugés et à embrasser la richesse des histoires qui tissent la trame de notre société.

Nous vous convions à plonger dans cette expérience artistique immersive qui transcende les frontières culturelles et éveille les consciences. Noir, mais avant tout humain est une invitation à célébrer ensemble la diversité qui fait la force de notre monde.

Centre paris anim’ Curial 16 Rue Colette Magny 75019 Paris

Contact :

@jules be kuti