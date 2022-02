Exposition Noir & Blanc Ferme Saint sauveur Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Du 21 février au 7 avril 2022 à la Ferme St Sauveur :** L’exposition “Noir & blanc” met en avant sept artistes, qui, dans leur démarche, qu’il s’agisse d’une série ou de toute leur œuvre, ont choisi de s’exprimer dans cette gamme de couleurs plus restreinte. Photos, vidéos, gravures, peintures, dessins ou encore installation textile, les œuvres révéleront la puissance de la lumière, du contraste, du clair-obscur mais aussi du trait. Désuétude, modernité, tristesse… telles sont souvent les idées reçues que le noir et blanc évoque. Ces deux couleurs et la palette de nuances de gris qui va avec, mettent à distance de notre univers si « coloré ». Indéniablement, il exprime une rupture avec le monde que nous observons, vivons. Quelles émotions naissent dès lors à travers ce filtre, dans chacune des œuvres exposées ? **Avec** : Roland CROS – Laurie JOLY – Silvanie MAGHE – Louise MAZZOLA – Jean-Baptiste NÉE – Fabrice POITEAUX – Johan VAURS **Café rencontre avec Roland Cros :** mercredi 23 février à 11h. **Vernissage :** mercredi 23 février à 18h30 **Infos :** 03.20.05.48.91

Entrée libre

