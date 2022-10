Exposition Noh Hyungku Galerie TrES, 29 octobre 2022, Nantes.

2022-10-29 Exposition du 18 octobre au 2 novembre 2022 :mardi au samedi de 14h à 19hVernissage mardi 18 octobre 2022 à partir de 18h

Horaire : 14:00 19:00

Exposition. La société pose sur le moi original une espèce de couverture. Comme les vêtements que nous portons, inscrits dans un processus d’uniformisation et de standardisation qui nous assujettit à un mode d’existence fragmentaire. Affecté par cette transformation maligne, j’ai recherché un moyen de ne pas succomber à l’arbitraire des règles et des préjugés contraignants. J’utilise mon libre arbitre dans l’acte de brûler toute chose qui tend à me couvrir. C’est ma lutte minimale pour survivre, mon acte de résistance pour protéger mon moi original, et cela devient ma raison de peindre. Dans cette œuvre-ci, il y a un incendie et de la fumée s’élève. Et dans celle-là le personnage cherche toujours de quoi brûler, le brûle puis en explore les restes qu’il brûle aussi. L’acte de peindre et celui de brûler sont équivalents. C’est le moins que je puisse faire pour accéder à mon être propre et pouvoir survivre dans ce monde-ci.

Galerie TrES Centre-ville Nantes 44000

09 83 24 79 32 http://galerietres.com