Exposition Noémi Estrada Tamargo et Montmarek Espace Rex Le pouliguen, jeudi 2 mai 2024.

Exposition Noémi Estrada Tamargo et Montmarek Exposition « Ah que c’est joli ! » de l’artiste peintre Noemí Estrada Tamargo et du sculpteur Monstmarek. Noemí Estrada Tamargo est une artiste espagnole, originaire des Asturies, elle réside e… 2 – 26 mai Espace Rex Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T11:00:00+02:00 – 2024-05-02T13:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T15:00:00+02:00 – 2024-05-26T19:00:00+02:00

Exposition « Ah que c’est joli ! » de l’artiste peintre Noemí Estrada Tamargo et du sculpteur Monstmarek.

Noemí Estrada Tamargo est une artiste espagnole, originaire des Asturies, elle réside en Bretagne depuis plusieurs années. Le thème du changement est devenu le leitmotiv de sa peinture tout comme une chrysalide se métamorphose. Partie d’une peinture académique, elle s’est orientée peu à peu vers une peinture plus intimiste et onirique.

L’artiste Montmarek est sculpteur. Le support qu’il utilise pour matérialiser ses créations artistiques est l’impression 3D. Chaque pièce raconte une histoire unique, fusionnant la minutie du travail manuel avec la précision numérique, et toujours avec l’intention d’emmener le spectateur dans un voyage à la fois réflexif et esthétique.

Entrée libre.

Espace Rex 4 rue de la Plage 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 37 12 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 50 73 83 14 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@ap2a.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ap2a.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-noemi-estrada-tamargo-et-montmarek-le-pouliguen.html »}]

CULTURE EXPOSITION