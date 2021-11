Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche Moselle, Saint-Louis-lès-Bitche EXPOSITION NOËL ROYAL Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Louis-lès-Bitche Moselle Saint-Louis-lès-Bitche 6 EUR LA FÉERIE DES FÊTES À SAINT-LOUIS L’art de célébrer et de recevoir est une tradition à la Cristallerie Saint-Louis. Les artisans soufflent, façonnent et taillent le cristal dont les jeux somptueux de lumière subliment les plus belles tables. D’un éclat et d’une sonorité incomparables, le cristal Saint-Louis éveille nos sens ! Le musée accueille petits et grands dans un cadre flamboyant pour les fêtes de fin d’année. À cette occasion, le public est invité à venir vivre un “Noël Royal“ en découvrant une nouvelle exposition de lustres contemporains, témoins de la maîtrise de la lumière chez Saint‑Louis depuis près de deux cents ans. +33 3 87 06 64 70 http://www.saint-louis.com/ B. Teillet

