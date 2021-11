Exposition Noël, rêves d’enfance, Il a neigé au château, au château royal d’Amboise Amboise Amboise, 4 décembre 2021, AmboiseAmboise.

2021-12-04 – 2022-01-02

Amboise C’est au château royal d’Amboise que les petits princes de la Renaissance célébraient les fêtes de la Nativité.

500 ans plus tard, cette joyeuse tradition se perpétue.

En ce jour de Noël, le roi et la cour découvrent un spectacle magnifique : durant la nuit une couche de neige a doucement

recouvert le château royal d’Amboise.

Pour cette édition 2021, le rêve de Noël prendra forme dans tout le logis et sur les terrasses.

contact@chateau-amboise.com +33 2 47 57 00 98 http://www.chateau-amboise.com/

Pour cette édition 2021, le rêve de Noël prendra forme dans tout le logis et sur les terrasses.

Agnès Berthet

