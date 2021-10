EXPOSITION – NOËL EN PROVENCE Metz, 24 novembre 2021, Metz.

EXPOSITION – NOËL EN PROVENCE 2021-11-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-16 18:00:00 18:00:00 Place Jeanne d’Arc Eglise Sainte-Ségolène

Metz Moselle

Seule crèche itinérante au monde de cette envergure, c’est toute la magie de Noël qui vous attend à l’Eglise Sainte-Ségolène ! Véritable royaume de poésie, cette exposition tant gigantesque que minutieuse vous transporte, après 10 jours de montage, au coeur de la Provence…

Une création originale des artistes Anne et Karl Blanchet, passionnés de santons qui parcourent l’Europe et vous font partager leur univers.

Dès l’entrée franchie, le chant des cigales vous plonge dans l’atmosphère… Scènes de village et de campagne se succèdent dans un décor fleurant bon le thym et la lavande, où les maisons atteignent jusqu’à 1 m 50 de hauteur.

Dans ces décors plus vrais que nature, 300 santons et automates sculptés et habillés font revivre, du haut de leurs 30 cm, les traditions de Noël et toute la Provence d’autrefois…

250 m2 de superficie, 10 000 tuiles en argile moulées sur le doigt pour couvrir les toitures, des tonnes de sable, cailloux… 10 m3 de végétation naturelle acheminée directement de Provence… cette exposition unique en son genre vous invite pour un fabuleux voyage dans le temps, à la découverte du monde merveilleux des santons !

Après Bruxelles, Strasbourg, Lyon… c’est à Metz que petits et grands pourront cette année admirer cette authentique reconstitution de la Provence du XIXème siècle !

+33 6 07 29 83 52 https://www.karlblanchet.net/noel-en-provence

karl Blanchet

dernière mise à jour : 2021-10-19 par