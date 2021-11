Thionville Thionville Moselle, Thionville EXPOSITION – NOËL DE MEISENTHAL Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

EXPOSITION – NOËL DE MEISENTHAL Musée Archéologique du Pays Thionvillois Cour du Château Thionville

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-24 18:00:00

Thionville Moselle Selon la tradition, les boules de Noël furent inventées dans un village voisin de Meisenthal, Goetzenburg, par un souffleur de verre en 1858. D’abord réalisées à l’heure des pauses, elles sont ensuite produites comme des objets industriels. Elles sont le produit phare de la verrerie jusque 1964, la manufacture fermant ses portes 5 ans plus tard. Mais le savoir-faire ne se perd pour autant et trente ans plus tard, la technique de fabrication « des boules de Noël de Goetzenbruck » est transmise afin de relancer la production sur le site de Meisenthal. Le Centre International d’Art Verrier ainsi crée se donne pour ambition de conserver un savoir-faire tout en renouvelant la tradition. Chaque année, les verriers s’associent à des designers pour créer une nouvelle boule de Noël. Chacune d’entre elles est le résultat de la collaboration de l’artisan et de l’artiste qui se retrouvent au sein de la structure, l’atelier devenant à la fois le lieu de conception, d’imagination et de production. Chaque designer propose chaque année une boule reflet de son propre univers. Pourtant, bien qu’autonomes, elles s’inscrivent dans un ensemble qui met avant cette relation unique entre le détenteur du savoir-faire et l’artiste. Une boule a été conçue chaque année depuis 1999 avec une régularité exemplaire. Grâce au prêt d’environ 50 pièces issues des collections du CIAV, le Musée de la Tour aux Puces va offrir à ses visiteurs une présentation inédite de ces objets au sein même de la collection permanente. Chaque boule sera l’écho de la période ou des œuvres, telle la boule silex qui trouvera tout naturellement sa place parmi le matériel lithique préhistorique. musees@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 52 https://www.thionville.fr/fr/evenement/exposition-no-l-de-meisenthal Musée de la Tour Aux Puces

Musée Archéologique du Pays Thionvillois Cour du Château Thionville

dernière mise à jour : 2021-11-19

