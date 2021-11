Exposition « Noël d’antan » Marlenheim, 4 décembre 2021, Marlenheim.

Exposition « Noël d’antan » Marlenheim

2021-12-04 – 2021-12-04

Marlenheim Bas-Rhin Marlenheim

Noël d’antan … et de toujours.

Le P’tit musée de Marlenheim est heureux de vous inviter à sa nouvelle expo où se mêlent légendes et traditions.

Tout est là pour votre bonheur, pour les uns de l’émerveillement pour les autres de la nostalgie, et peut-être de l’effroi ; pour les uns le Christkindel dans une superbe robe blanche, pour les autres l’effroyable Hans Trapp et son martinet, et pour tous une crèche, des sapins enguirlandés, des jouets du temps passé livrés par le plus gentil père Noël de l’année, un vieux conteur muet, et un atelier de bredele. Et plus encore…

Exposition visible en semaine sur rdv au 03 88 87 54 06.

+33 3 88 87 54 06

Marlenheim

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble