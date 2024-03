Exposition : « Noces de couleurs » de José Noce Estaminet de la Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, samedi 10 février 2024.

Exposition : « Noces de couleurs » de José Noce Découvrez l’exposition « Noces de couleurs » de José Noce à l’estaminet de la Ferme d’en Haut tous les week-ends de 15h à 19h jusqu’au 3 mars. Entrée libre. 10 février – 3 mars Estaminet de la Ferme d’en Haut Entrée libre

José Noce

Artiste plasticien à plein temps, depuis sa retraite de l’éducation nationale en septembre 2010, il a été pendant ses 20 dernières années professeur de français à l’ESAAT, école supérieure arts appliqués et textiles à Roubaix, France.

Mais il est aussi musicien, et peins, dessine, photographie, écris (poésie, romans, aphorismes), sculpte, depuis plus de 40 ans « …Je qualifie de ludique mon travail artistique, parce que j’expérimente sans cesse, comme un enfant découvrant la vie, avec admiration, parfois inquiétude, mais toujours en m’amusant…J’essaie ainsi de mettre en adéquation l’humour, la poésie, les chocs chromatiques, la nature, les bêtes, les plantes, la BD, les gens, via la culture littéraire de mes études, et la maturation lente qu’elle m’a prodiguée, à travers les livres si divers que j’ai dévorés avec appétit… »

Une exposition proposée par Carrérond et Cordillera dans le cadre des Dimanches Multiculturels.

Estaminet de la Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France