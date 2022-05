Exposition “Ningyô : l’art d’offrir au Japon” Sarran Sarran Catégories d’évènement: Corrèze

2022-05-01 10:00:00 – 2022-09-30 12:30:00

Sarran Corrèze Sarran L’échange de cadeaux est une pratique ancrée dans la société japonaise depuis plus de mille ans, occupant une place de choix dans la vie privée, familiale, mais également dans le monde des affaires quotidiennes. Complétées de cadeaux protocolaires donnés par le Japon au président Jacques Chirac, 50 “figures humaines” ou ningyo occupent l’espace de l’auditorium. Ces poupées de l’ère EDO jusqu’au XXème s, offertes aux enfants pour marquer le symbolique « rite de passage » à l’âge adulte, se

révèlent être des œuvres d’art confectionnées avec raffinement par des artisans spécialisés. Source d’inspiration pour les ingénieurs (robots) comme pour les dessinateurs de mangas, les ningyo expriment les valeurs de la société japonaise, impériale, celles des esprits protecteurs, des héros légendaires, des samouraïs et des geishas. Commissaire d’exposition : Mme A-Depigny. Communication relayée par l’ambassade du Japon en France. Du 29 mars au 15 novembre. Aux heures d’ouverture du musée.

Renseignements au 05 55 21 21 77.

