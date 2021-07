Cadenet Cadenet Cadenet, Vaucluse Exposition Nina Rech Cadenet Cadenet Catégories d’évènement: Cadenet

Vaucluse

Exposition Nina Rech Cadenet, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Cadenet. Exposition Nina Rech 2021-07-07 – 2021-07-14 Centre culturel La Laiterie 29 boulevard de la liberté

Cadenet Vaucluse Cadenet Du 7 au 14 juillet, tous les jours de 15h à 18h, sauf jeudi et dimanche de 10h à 12h. serviceculturel@mairie-cadenet.fr +33 7 60 53 34 16 https://www.mairie-cadenet.fr/agenda-culturel/ dernière mise à jour : 2021-06-18 par

