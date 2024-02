Exposition « Nina Beier, Auto » au CAPC CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, vendredi 8 mars 2024.

Exposition « Nina Beier, Auto » au CAPC Du 8 mars au 8 septembre 2024, Nina Beier investit la Nef du CAPC à Bordeaux pour présenter ses œuvres ! 8 mars – 8 septembre CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux Tarifs : de 4,50 € à 8 €.

De mars à septembre 2024, l’artiste danoise Nina Beier, dont certaines œuvres sont présentes dans la collection du Capc est invitée à investir la Nef pour une rétrospective de milieu de carrière !

Lions en marbre, voitures de luxe télécommandées, toboggans-éléphants, fausse porcelaine chinoise : à partir d’objets glanés sur des plateformes en ligne, Nina Beier procède par juxtapositions et détournements pour révéler les mutations et paradoxes de nos archétypes culturels. Depuis plus de 15 ans, l’artiste explore les récits sous-jacents contenus dans les objets de consommation courante que nous produisons, acquérons, utilisons puis jetons. Chez Nina Beier, la remise en question des systèmes de valeur existants est centrale. L’artiste renverse les hiérarchies établies (entre le précieux et le banal, l’authentique et la contrefaçon) et opère une critique pleine d’humour de notre monde contemporain. Alors ses sculptures tombent, se cassent et se déversent, participant d’une tragédie de la statuaire et du monument.Les rapports de genre et de classe ainsi que l’histoire coloniale et sociale nourrissent toute l’oeuvre de Nina Beier. Faisant usage de matériaux pour leurs pouvoirs évocateurs « flirtant avec le cliché, qu’elle emploie à dessein », on y croise des feuilles de palmiers, des perruques mais également des moustaches et des tapis persans.

Tous les jours, de 11h à 18h

Les 2e mercredi du mois, de 11h à 20h

Fermé les lundis

Fermé les jours fériés (sauf les 14 juillet et 15 août)

CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux
7 rue Ferrère
33000 Bordeaux
Bordeaux
33000
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

