Exposition Nikola Tesla et l’éveil d’une vision : De la Ville Lumière à la renommée mondiale Centre culturel de Serbie, 12 mai 2022, Paris.

Le jeudi 12 mai 2022

de 11h30 à 19h30

. gratuit

Dans le cadre d’une présentation au Centre culturel de Serbie à Paris pour l’année 2022, le Musée Nikola-Tesla présentera son exposition « Nikola Tesla et l’éveil d’une vison : de la Ville Lumière à la renommée mondiale » dédiée à Nikola Tesla, à son travail de création et aux liens qu’il entretenait avec la France.

Dans le cadre d’une présentation au Centre culturel de Serbie à Paris pour l’année 2022, le Musée Nikola-Tesla présentera son exposition « Nikola Tesla et l’éveil d’une vison : de la Ville Lumière à la renommée mondiale » dédiée à Nikola Tesla, à son travail de création et aux liens qu’il entretenait avec la France. En plus de panneaux spécialement conçus avec des textes et des photographies, l’attractivité de cette exposition sera enrichie par un certain nombre de modèles de travail des inventions les plus importantes de Tesla, par la projection numérique d’un film sur Tesla et par des animations basées sur ses inventions. En montrant des documents et des photos représentatifs, accompagnés de textes bien choisis, on illustrera ainsi l’histoire de la vie et de l’œuvre d’un des plus grands esprits de tous les temps. L’objectif de l’exposition est de souligner l’apport exceptionnel de ce grand inventeur serbe dans le domaine de la science et de montrer au public le début de son œuvre, qui a coïncidé avec son séjour en France.

Vernissage le jeudi 12 mai 2022 à 19h.

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint Martin 75004 Paris

Contact : 0142725050 info@ccserbie.com https://www.facebook.com/events/736349337803977/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/736349337803977/?ref=newsfeed

CCSerbie