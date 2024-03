Exposition | Night & Blue Galerie Corinne BERTHOLINO Eymet, jeudi 21 mars 2024.

Le printemps revient. Et avec lui, une belle expo de réouverture !

Je vous invite pour le vernissage de l’exposition Night & Blue , en présence de l’artiste Xavier Jambon.

Ses personnages, d’une justesse anatomique remarquable sur fond bleu ou noir nous donnent à voir la précision du travail de Xavier.

Un travail épuré, un jeu d’ombres et de lumières magique. On ne se lasse pas de détailler les œuvres de cette série.

Vernissage le 22 mars à partir de 19h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21

fin : 2024-04-06

Galerie Corinne BERTHOLINO 20 rue du loup

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

