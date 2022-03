EXPOSITION NICOLE SCHMIDT Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE

2022-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 18:00:00

Hettange-Grande Moselle Hettange-Grande La peinture à l’huile, seule ou mélangée à d’autres médiums, est le moyen d’expression favori de Nicole Schmidt. Elle aime peindre la femme, son allure, son port de tête, la grâce de son mouvement, son élégance. Elle magnifie la femme sur ses toiles et lui rend hommage. Découvrez ses œuvres le temps d’un weekend. Accueil Hettange-Grande

