Exposition Nicole Roye Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 6 novembre 2024.

Exposition Nicole Roye Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy Côtes-d’Armor

Encre de chine sur papier d’art, acrylique sur toile de lin

Immensité de formes et de couleurs l’arbre est bien là et différent ailleurs, rien de lui n’est superficiel. Ce qui anime ma toile et m’emmène au plus profond de moi, c’est un regard toujours neuf pour donner naissance à un blanc. C’est une parole, un bonheur de peindre. Le tableau ne se fait pas, il vit comme l’arbre, ses branches, les unes et les autres, l’une après l’autre, après et encore…

Quand je peins, j’ai la perception étrange de voir des images transporter la réalité. Cette sensation, intensément présente, est la porte que l’art franchit pour envahir la toile d’harmonie, pour la transformer en rêve. Je n’aurais pas assez de mots pour exprimer ce que je perçois quand l’art est là, omniprésent. Cette sensation suit depuis longtemps mon parcours.

Au fil des années, mon geste s’est affirmé en suivant les racines, le tronc, vers la frondaison. Ce L n’a d’autre sens que celui d’un long périple artistique qui l’a rendu naturel, spontané… Mais aussi mystérieux dans son amplitude qui génère de multiples évocations, à chaque fois différentes, toutes à la fois, dans une unique impulsion.

Encre de chine, nuance, noir, blanc, transparence profonde, d’une gestuelle légère au goût de mon pinceau. Elle m’emporte dans une douceur insoupçonnée, un geste paisible existant dans cette subtilité de pouvoir créer l’arbre dans sa beauté, son arborescence, ce lavis laissant une trace qui me donne toujours un regard nouveau sur ses étonnantes proportions.

L’envie d’être en harmonie avec lui… Simplement l’imaginer.

Visite artistique, le vendredi 8 novembre à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-06

fin : 2024-11-17

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Exposition Nicole Roye Erquy a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André