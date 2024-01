Exposition Nicolas Mahler « Komplett Kafka » Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence, lundi 22 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22

fin : 2024-05-10

Une exposition de bande dessinée autour de Kafka dans le cadre du bicentenaire de la mort de l’auteur.

Conçue par le Goethe-Institut, le centre présente dans ses locaux et au Lycée Saint-Charles, l’exposition de Nicolas Mahler « Komplett Kafka ».



Franz Kafka n’a pas seulement écrit de la prose, il aimait aussi passionnément dessiner « Toi, j’étais autrefois un grand dessinateur », écrivait-il en 1913, mi-ironique, mi-fier à sa fiancée de toujours, Felice Bauer, à propos de ses ambitions artistiques. Son dessin l’aurait autrefois « satisfait plus que n’importe quoi ». Quoi de plus naturel, donc, que de lui rendre hommage à l’occasion de son jubilé ? C’est ainsi que Nicolas Mahler, qui cultive un style de dessin tout aussi minimaliste, lui rend hommage.



D’une manière inimitable, drôle et pointue, Mahler met ici en scène l’œuvre de Kafka ainsi que sa vie et n’hésite pas à aborder de très grandes questions.



Pourquoi le projet de Kafka d’écrire une série de guides touristiques n’a pas abouti ?



Qui a écrit la suite de l’une de ses œuvres les plus importantes, « La métamorphose de Gregor Samsa » ? Et qu’en était-il de « l’esclave blanche » ?



Les réponses et bien d’autres choses encore se trouvent dans Komplett Kafka.



Nicolas Mahler, né en 1969, vit et travaille comme dessinateur de BD et illustrateur à Vienne.



Il a déjà été plusieurs fois récompensé pour son œuvre. Il a notamment reçu en 2010 le prix Max und Moritz comme « Meilleur artiste de bande dessinée de langue allemande », en 2015 le prix des maisons de la littérature et en 2019 le prix Sondermann.



Entrée libre.

.

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cfaprovence.com



