Exposition Nicolas Daubanes – Discussion autour des oeuvres avec le lycée de la Versoie
La Chapelle – Espace d'art contemporain 25 rue des granges Thonon-les-Bains

2022-05-07 14:30:00 – 2022-05-07 16:30:00

Dans le cadre de l'exposition Nicolas Daubanes, les lycéens de la Versoie options arts plastiques vous proposent une discussion autour des oeuvres et techniques de l'artiste !

