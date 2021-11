Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne, Seine-et-Marne Exposition : Nicolas Bonnell, Tronche de vie et d’ailleurs Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

Exposition : Nicolas Bonnell, Tronche de vie et d’ailleurs Moret-Loing-et-Orvanne, 4 décembre 2021, Moret-Loing-et-Orvanne. Exposition : Nicolas Bonnell, Tronche de vie et d’ailleurs Espace Regards 12 rue du Donjon Moret-Loing-et-Orvanne

2021-12-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-19 19:00:00 19:00:00 Espace Regards 12 rue du Donjon

Moret-Loing-et-Orvanne Seine-et-Marne Moret-Loing-et-Orvanne Ils ne sont pas vraiment « des gueules cassées », ils pourraient être des personnages de BD, ils auraient toutes leurs chances dans un casting. Ils sont des tronches, des êtres de Vie.



Tronches de vie et d'ailleurs. http://www.msl-tourisme.fr/

dernière mise à jour : 2021-11-27 par Communauté de Communes Moret Seine et Loing

