EXPOSITION: NICHOLAS NIXON “UNE INFIME DISTANCE” Toulouse, 3 novembre 2021, Toulouse.

EXPOSITION: NICHOLAS NIXON “UNE INFIME DISTANCE” 2021-11-03 – 2022-01-16 CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne

Toulouse Haute-Garonne

Nicholas Nixon a exposé au MoMA de New York à trois reprises, en 1976, 1988 et 2014, dans des présentations personnelles. Outre la plupart des grands musées américains, ses œuvres ont été montrées dans des institutions européennes à Hanovre, Berlin, Bruxelles, Madrid et Barcelone entre autres. Il est considéré comme une référence absolue de la photographie documentaire dans ce qu’elle a de plus pur et de plus américain : en noir et blanc, à la chambre grand format, avec des tirages par contact qu’il effectue lui-même et avec une inlassable curiosité pour le monde dans lequel il vit. La ville comme sa famille, les malades du Sida – qu’il a été un des tout premiers à photographier – comme les nouveaux nés, les couples mixtes ou bien les nus, des détails de son environnement familier comme les arbres pour lesquels il se passionne dans la période récente, des enfants qui rythment l’espace ou encore des personnes âgées en fin de vie, des autoportraits, seul ou avec Bebe, son épouse mais également des voilages qui captent vent et lumière devant une fenêtre, tout est prétexte à explorer les possibilités de la photographie dans sa relation au réel.

L’exposition présente, au rez-de-chaussée, l’ensemble des 46 photographies des Brown Sisters, entre 1975 et 2020. Au sous-sol, des extraits des différentes séries, y compris des inédits, montrent la constance d’une approche documentaire qui, au fil du temps, trouve une distance de plus en plus proche et intense au réel représenté.

La Galerie le Château d’Eau présente la première exposition majeure en France de ce photographe, figure emblématique de la photographie documentaire américaine de ces dernières décennies.

association.chateaudeau@gmail.com +33 5 34 24 52 35 http://www.galeriechateaudeau.org/

Nicholas Nixon a exposé au MoMA de New York à trois reprises, en 1976, 1988 et 2014, dans des présentations personnelles. Outre la plupart des grands musées américains, ses œuvres ont été montrées dans des institutions européennes à Hanovre, Berlin, Bruxelles, Madrid et Barcelone entre autres. Il est considéré comme une référence absolue de la photographie documentaire dans ce qu’elle a de plus pur et de plus américain : en noir et blanc, à la chambre grand format, avec des tirages par contact qu’il effectue lui-même et avec une inlassable curiosité pour le monde dans lequel il vit. La ville comme sa famille, les malades du Sida – qu’il a été un des tout premiers à photographier – comme les nouveaux nés, les couples mixtes ou bien les nus, des détails de son environnement familier comme les arbres pour lesquels il se passionne dans la période récente, des enfants qui rythment l’espace ou encore des personnes âgées en fin de vie, des autoportraits, seul ou avec Bebe, son épouse mais également des voilages qui captent vent et lumière devant une fenêtre, tout est prétexte à explorer les possibilités de la photographie dans sa relation au réel.

L’exposition présente, au rez-de-chaussée, l’ensemble des 46 photographies des Brown Sisters, entre 1975 et 2020. Au sous-sol, des extraits des différentes séries, y compris des inédits, montrent la constance d’une approche documentaire qui, au fil du temps, trouve une distance de plus en plus proche et intense au réel représenté.

dernière mise à jour : 2021-09-29 par