Alpes-Maritimes Nice EUR 10 10 Pour fêter l’évènement “Carnaval de Nice, Roi des Trésors du Monde”, la Ville de Nice souhaite mettre à l’honneur le carnaval de Rio. musee.massena@ville-nice.fr +33 4 93 91 19 10 http://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/musee-massena-le-musee Musée Masséna 65 rue de France Nice

