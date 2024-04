Exposition NiblockAI AP33 – La Fabrique Ile de Nantes/Plateforme Intermédia Nantes, samedi 20 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-20 14:30 – 18:30

Gratuit : oui Tous publics

Avec un adieu sincère, le collectif Apo33 rend hommage au regretté compositeur, cinéaste et ami, Phil Niblock. Tout au long des deux dernières décennies, nos chemins se sont croisés alors que nous collaborions et partagions l’esprit vibrant de Phil=l et son amour de la vie. Son départ laisse un vide dans notre communauté créative, mais son héritage reste toujours inspirant. En l’honneur de l’influence profonde de Phill, nous nous sommes lancés dans une pièce sonore évolutive “NiblockAI – Infinite Memory v1 for 16 Karplus Strong Strings”, dévoilée en février 2024. Ce projet est un témoignage de l’impact durable de Phil, mêlant ses esthétiques minimalistes à une technologie d’IA de pointe pour créer des paysages sonores immersifs sur 16 canaux. À travers cette exploration, nous repoussons les limites de l’exploration sonore, invitant les auditeurs à s’engager avec la composition sonore en évolution permanente et à réfléchir à la contribution sur le long terme de Phil au paysage de la musique avant-gardiste. Videos de Katherine Liberovskaya et Phill Niblock. du 20 avril au 12 mai 2024 – Plateforme Intermédia :Visite les samedis et dimanche de 14h30 à 18h30 – Entrée libre

AP33 – La Fabrique Ile de Nantes/Plateforme Intermédia Ile de Nantes Nantes 44200

