Exposition : « New York 1970, dessins d’André Hambourg »

2023-01-28 – 2023-06-25

Le Pop Art est parti d'Europe vers les Etats-Unis pour se nourrir de nouvelles inspirations. André Hambourg s'est aussi inspiré du New-York des années 1970. Dessinateur compulsif, André Hambourg y crayonne des scènes insolites mais aussi ses lieux et monuments emblématiques : Central Park, le Manhattan bridge, la statue de la Liberté… Plus de 50 croquis et un ensemble de dessins issus des 3600 pièces de la collection d'oeuvres graphiques d'André Hambourg témoignent de la faculté de l'artiste à « croquer » le monde qui l'entoure. Commissariat : Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines, spécialiste d'André Hambourg et historienne de l'art Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30.

