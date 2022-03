Exposition “Net-Art” par RAS, au Musée Numérique Maison Folie Moulins, 26 mars 2022, Lille.

Exposition “Net-Art” par RAS, au Musée Numérique

du samedi 26 mars au dimanche 27 mars à Maison Folie Moulins

Cette année, le programme de recherche Retour aux sources (RAS) de l’École supérieure d’art et de communication de Cambrai (Ésac) explore la culture de l’art sur internet et sa progression par delà l’écran. Né dans les années 90, le Net Art désigne les créations interactives conçues par, pour et avec le réseau Internet, par opposition aux formes d’art plus traditionnelles transférées sur le réseau. En sortant du navigateur, d’un objet souvent politisé, contestataire, permettant la collaboration d’esprits vifs sur la toile, le Net Art se transforme en objet mainstream, accaparé par la masse de créatifs issue du web participatif et des réseaux sociaux. En se replongeant dans l’histoire de ce mouvement artistique, les étudiant-e-s de l’Ésac proposeront chacun deux pièces inspirées des références incontournables du Web (JODI, Aram Bartholl, Hoogerbrugge, Olia Lialina, Raphael Rozendaal, Simon Weckert …) et tenteront de les confronter aux problématiques actuelles liées à l’usage globalisé d’outils interconnectés. Le Musée numérique vous propose une exposition à découvrir les 26 et 27 mars, de 14h à 19h. Tout public (les mineurs doivent être accompagnés) _**Réservation conseillée**_ Pour s’inscrire: [**[mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr)**](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr) **0320950882**

Gratuit

Une exposition sur l’évolution du net-Art et sa place actuelle dans notre société ultra-connectée.

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T19:00:00