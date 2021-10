Bonny-sur-loire maison de pays Bonny-sur-loire Exposition : Nestor, mon ami le castor maison de pays Bonny-sur-loire Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire

Exposition : Nestor, mon ami le castor maison de pays, 2 octobre 2021, Bonny-sur-loire.

du samedi 2 octobre au samedi 6 novembre à maison de pays

Venez découvrir l’exposition sur les castors que propose la Maison de Pays. Habitant des bords de Loire, le castor est protégé en France depuis 1968, il est classé parmi les espèces d’un grand intérêt européen. Le pass sanitaire vous sera demandé. (Fermé dimanche et lundi). Venez découvrir l’exposition sur les castors que propose la maison de pays. maison de pays 29 Grande Rue, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T09:30:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T09:30:00 2021-10-23T12:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T09:30:00 2021-10-30T12:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T13:00:00 2021-10-31T17:00:00;2021-11-02T13:00:00 2021-11-02T17:00:00;2021-11-03T13:00:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-04T13:00:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-05T13:00:00 2021-11-05T17:00:00;2021-11-06T08:30:00 2021-11-06T11:00:00;2021-11-06T13:00:00 2021-11-06T17:00:00

