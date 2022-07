Exposition « Néréides, les informes de l’eau », 23 juillet 2022, .

Exposition « Néréides, les informes de l’eau »



2022-07-23 15:00:00 – 2022-08-04 19:00:00

Exposition de peintures et dessins par David Balade

Inspiré par « Les Filles de Nérée », ouvrage de Jean-Luc Legros publié aux éditions La Griffe du Temps, David Balade nous invite cet été à une plongée dans l’eau et son mystère. Dans le sillage ces 63 Néréides, filles du bienveillant vieillard de la mer de la mythologie grecque, l’artiste présentera une vingtaine de nouvelles illustrations : aux frontières de la mer et de la lumière, y scintille tout un monde de formes fluides en devenir, comme autant de réflexions sur notre rapport à cet élément primordial qu’est l’eau.

Un programme d’animations (conférence, ateliers créatifs) sera également proposé autour de cette thématique aquatique.

Salle Abbatiale

