[Exposition] Navires corsaires dieppois au XVIIIème siècle Dieppe, 28 mars 2022, Dieppe.

2022-03-28 09:00:00 – 2022-04-01 12:00:00

Dieppe Seine-Maritime Dieppe Seine-Maritime

Pour prolonger l’expérience proposée par le jeu de piste Le butin de Balidar (disponible gratuitement à l’Office de Tourisme) et par la visite Pirates et corsaires (13, 20 & 27 avril), ou pour naviguer sur les traces des écumeurs des mers,

le service Dieppe Ville d’Art et d’Histoire vous invite à redécouvrir cette exposition réalisée par le Musée de Dieppe.

Fermé le lundi matin, samedi et dimanche.

dvah@mairie-dieppe.fr +33 6 35 06 62 79

le service Dieppe Ville d’Art et d’Histoire vous invite à redécouvrir cette exposition réalisée par le Musée de Dieppe.

