Exposition "NATURISME CONTRE NUDISME ? Petite histoire des corps et de l'écologie à l'émergence des loisirs"

Expo NATURISME CONTRE NUDISME ? Petite histoire des corps et de l’écologie à l’émergence des loisirs. Non, le naturisme ce n’est pas la partouze. Loin des clichés, vous allez découvrir la relation à la nature d’un mouvement né au XIXe siècle avec l’hygiénisme d’un abbé (Kneipp) et des libertaires. C’est passionnant et très méconnu. Livre de 222 pages illustré (achetable sur lulu.com) avec de nombreuses illustrations et des articles inédits. Présence de Sylvain Villaret à l’inauguration et de Gauthier Azou et Lilas Quétard, qui ont largement collaboré.

L’émergence des loisirs est évoquée avec un article d’Alexandra Duchêne sur le tourisme vert à Argentat et des prêts exceptionnels d’une famille argentacoise sur le camping du Gibanel (Argentat n’est pas une terre de naturisme mais, depuis les années 1930, de canoës et de campings). .

Début : 2024-04-06

fin : 2024-06-13

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

