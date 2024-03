EXPOSITION NATURE PLURIELLE Sarreguemines, mercredi 29 mai 2024.

Le murmure du vent agitant les feuilles,

La course des nuages habitant le ciel,

Des insectes devenus paysages.

Amandine Gollé respire au rythme des vibrations de la Nature. Dans son travail, elle retranscrit un peu de l’Énergie qui anime le monde. Au travers d’estampes, l’artiste révèle l’invisible et partage ses chimères et visions fugaces de souvenirs inventés.

Lorsqu’elle écorche ses grands panneaux de bois, Amandine exécute des mouvements répétitifs, tels des mantras. Sa pratique méditative de la gravure lui permet de perdre la notion du temps et de l’espace. Disparaître pour fusionner avec l’œuvre. Cette approche performative de son art se traduit souvent par la création d’environnements immersifs et la recherche de nouveaux gestes. Elle ne cisèle plus uniquement, elle gratte, frotte, frappe. Elle attaque la matière avec une féroce tendresse.

Aussi loin que ses souvenirs remontent, Amandine Gollé puise son inspiration dans ses ressentis profonds, souvent éclos des respirations de la Nature. Elle a étudié aux Beaux-Arts de Nancy, Madrid et Wuhan en Chine, voyage qui l’a fortement imprégnée.

« Je traverse le monde qui m’entoure et le laisse aussi me traverser ».Tout public

0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact.med@agglo-sarreguemines.fr

