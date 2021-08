Yvoire Domaine de Rovorée - La Châtaignière Haute-Savoie, Yvoire Exposition “Nature plein cadre ! Regards sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie” au domaine de Rovorée Domaine de Rovorée – La Châtaignière Yvoire Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Le Département préserve les espaces naturels et les paysages exceptionnels de Haute-Savoie: découvrez l’exposition “Nature plein cadre !” présentée au domaine de Rovorée – La Châtaignière, un écrin naturel au bord du lac Léman. Au sein du manoir, mais aussi au détour des sentiers, vous vous émerveillerez notamment devant les photographies des lauréats des concours photos 2019 et 2020 sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie, organisé par le Département et réservé aux amateurs. Photographies des lauréats des concours photos 2019 et 2020 sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie, organisée par le Département. Domaine de Rovorée – La Châtaignière Route d’Excenevex 74140 Yvoire Yvoire Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

