Exposition « Nature impressionnée » de Dominique Daquin Château de Bizy Vernon, mardi 23 avril 2024.

Exposition « Nature impressionnée » de Dominique Daquin Château de Bizy Vernon Eure

Vendredi

Nature impressionnée est une exposition de 15 à 20 photographies créées par Dominique Daquin, dédiée à la Nature et aux jardins.

Photographier , c’est d’abord regarder ce qu’il y a de beau, d’original dans son environnement proche et c’est ce que je fais en me promenant dans les différents paysages du Vexin qui m’entourent comme le jardin de Monet, les bords de l’Epte, ou lors de mes différents voyages, au fil du temps et au fil des saisons . […] » Dominique Daquin

Infos complémentaires:

– Du mardi du dimanche et jours fériés de 10h à 18h.

– Expo accès au parc du château 6€

Nature impressionnée est une exposition de 15 à 20 photographies créées par Dominique Daquin, dédiée à la Nature et aux jardins.

Photographier , c’est d’abord regarder ce qu’il y a de beau, d’original dans son environnement proche et c’est ce que je fais en me promenant dans les différents paysages du Vexin qui m’entourent comme le jardin de Monet, les bords de l’Epte, ou lors de mes différents voyages, au fil du temps et au fil des saisons . […] » Dominique Daquin

Infos complémentaires:

– Du mardi du dimanche et jours fériés de 10h à 18h.

– Expo accès au parc du château 6€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 10:00:00

fin : 2024-05-14 18:00:00

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Vernon 27200 Eure Normandie chateaudebizy@gmail.com

L’événement Exposition « Nature impressionnée » de Dominique Daquin Vernon a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération