Gennes-Longuefuye Mayenne Gennes-Longuefuye Mayenne Dans le cadre du temps fort nature durable proposé par le réseau des bibliothèques du Pays de Château-Gontier, exposition sur “la nature locale” à la bibliothèque de Gennes-sur-Glaize (commune de Gennes-Longuefuye) Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque :

Mercredi: 16h-18h

