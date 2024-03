Exposition Nature et biodiversité Office de tourisme Guer, samedi 6 avril 2024.

Exposition Nature et biodiversité Office de tourisme Guer Morbihan

La ville de Guer organise une exposition Nature et biodiversité à proximité de l’Office du tourisme, le long de la Voie verte, en face du City park et le long du cinéma Quai 56, au mois d’avril.

12 photos grand format (120 X 80 cm), focus sur les animaux et la flore du Morbihan

Yann Le Saout a exposé au Prieuré Saint Etienne en 2022 et 2023, et participe actuellement au concours photo Animaux au bord de l’Oyon organisé par l’OBC.

L’objectif de ce projet patrimoine / nature / culture est de proposer une exposition, une fois par an, sur la voie verte pour tout public (habitants, touristes, promeneurs et sportifs). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-30

Office de tourisme 2 Place de la Gare

Guer 56380 Morbihan Bretagne mediatheque@ville-guer.fr

