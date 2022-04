Exposition « NATURE » du Collectif P.R.É

Exposition « NATURE » du Collectif P.R.É, 20 juin 2022, . Exposition « NATURE » du Collectif P.R.É

2022-06-20 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-26 16:30:00 16:30:00 Collectif P.R.É Elles peignent, elles rêvent, elles échangent.

Venues d’horizons différents, les P.R.É se sont rassemblées grâce à leur passion pour la peinture, depuis quelques années.

Bien que l’aquarelle soit la principale technique du groupe, d’autres pratiques picturales sont utilisées, selon l’envie. Les P.R.É : Aleth – Brigitte – Chantal L – Chantal V – Danielle – Françoise – Isabelle – Josette – Marilyne – Nelly – Patricia – Ulrike.

Jeudi, Samedi, Dimanche de 10h30 à 19h00. E-mail : brigitte.godde@gmail.com Horaires d’ouverture :

Le lundi de 14h30 à 17h00.

