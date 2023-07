Exposition : nature des fonds à dos de girafe par Johnny Lebigot Hotel de Soubise Paris, 2 septembre 2023, Paris.

Du samedi 02 septembre 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Le plasticien Johnny Lebigot investit les salons de la Princesse à l’hôtel de Soubise.

Sculptures, installations, dispositifs plastiques, ses œuvres poétiques

élaborées à partir de matières, végétales, animales et minérales

entreront en dialogue avec les décors des salons baroques et les

archives, tant dans leur matérialité que dans leur évocation sensible.

A l’instar d’un archiviste, Johnny Lebigot, s’est constitué un fonds

d’éléments prélevés dans la nature au gré de ses déplacements. Constitué

d’éléments des règnes, végétal, animal et minéral, il les combine, les

assemble, pour les révéler en tant que tel, ou leur fait prendre place

dans une composition invitant le visiteur à voyager dans des paysages

imaginaires.

L’exposition sera présente pour le Festival des

Traversées du Marais, les 2 et 3 septembre avec une activation de

certains éléments par l’artiste

Hotel de Soubise 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

Contact : https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/johnny-lebigot +33140276096 https://fr-fr.facebook.com/Archives.nationales.France https://fr-fr.facebook.com/Archives.nationales.France https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/johnny-lebigot

Archives nationales Affiche de Nature de fonds à dos de girafe