Paris Galerie Rastoll île de France, Paris Exposition: Nature de rêves Galerie Rastoll Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition: Nature de rêves Galerie Rastoll, 2 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 27 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 13h à 19h

gratuit

L’exposition solo “Nature de rêves” du photographe Didier Hillion est en exclusivité à la Galerie Rastoll du 2 au 27 novembre. “Nature de rêves. Étendu sur la mousse, les songes me gagnent. Le chant des oiseaux, la douce brise d’été estompent les couleurs des branches qui dansent parmi les nuages. Mon esprit vagabonde paisiblement vers les chemins d’une somnolence et d’un sommeil profond aux traces éparses et imprévisibles. Est-ce vivre que de rêver ? Que deviennent les sensations, les émotions rencontrées pendant ce voyage laissé au libre arbitre de l’inconscient, dont seules quelques touches floues de son histoire resteront à notre réveil. » Se connecter à la nature représente pour moi un catalyseur important de mon imagination et de mon équilibre. La perception des bruissements subtils de la vie sauvage, des effluves de la forêt, interroge au plus profond de mon être les souvenirs du lien qui m’unit à ces lieux. Toutes ces sensations qui bouleversent l’interprétation de mon environnement me poussent vers un monde onirique où ma réflexion s’évade. Je vous invite à rejoindre cet imaginaire et à abandonner le présent pour vous aventurer sur le sentier éphémère de vos pensées”. Expositions -> Photographie Galerie Rastoll 16 rue Sainte Anastase Paris 75003

8 : Saint-Sébastien – Froissart (313m) 8 : Chemin Vert (416m)

Contact : http://www.galerierastoll.com https://www.facebook.com/GalerieRASTOLL

Date complète :

Didier Hillion

