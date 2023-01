Exposition « Nature autour du monde » de Juliette Rousselin Tarbes Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Exposition « Nature autour du monde » de Juliette Rousselin
2 février 2023 - 6 mars 2023
13 Place de Verdun, TARBES
à l'Agence TLP Mobilités

2023-02-02 09:00:00 – 2023-03-06 13:00:00

Hautes-Pyrénées Juliette Rousselin, artiste multi cartes, pratique la photo, la céramique, la couture et le dessin.

Elle aime partir à la rencontre des animaux lors de ses voyages comme le Mexique et la Chine mais aussi ici à Tarbes au Jardin Massey ainsi que dans nos belles montagnes les Pyrénées.

Elle observe, patiente et prend au bon moment de magnifiques photos. Exposition à découvrir du lundi au vendredi (agence fermée le week-end)
+33 5 62 93 13 93

