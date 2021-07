Vregille Vregille Haute-Saône, Vregille Exposition Nationale d’Elevage Vregille Vregille Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vregille Haute-Saône Vregille Le Club des Lévriers d’Afrique et de la Méditerranée (CLAMED) vous convie à la 3ème édition de l’exposition nationale d’élevage qui se déroulera le 10 Juillet sur le domaine du Château de Vregille.

L’événement se poursuivra le lendemain dans la commune d’Emagny, dans laquelle une épreuve de poursuite à vue sur leurre se déroulera.

