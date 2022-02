Exposition Nationale d’Élevage – Teckels Belleville-en-Caux, 12 juin 2022, Belleville-en-Caux.

Exposition Nationale d’Élevage – Teckels rue de l’étang Maison de la chasse et de la nature Belleville-en-Caux

2022-06-12 07:30:00 07:30:00 – 2022-06-12 17:30:00 17:30:00 rue de l’étang Maison de la chasse et de la nature

Belleville-en-Caux Seine-Maritime Belleville-en-Caux

Exposition Nationale d’Élevage à Belleville-en-Caux avec attribution du CACS ouvrant le titre de Champion de Conformité au Standard et du qualificatif « excellent » permettant l’obtention de la

cotation 4/6 (Sujet Recommandé) et ouvrant l’accès aux championnats jeune, vétéran et champion des expositions nationales.

L’exposition aura lieu en extérieur à la Maison de la Chasse et de la Nature.

Entrée des chiens 7H30 – Début des jugements 9H00

Clôture des engagements le 29 mai 2022

Remboursement intégral des engagements en cas d’annulation

Exposition Nationale d’Élevage à Belleville-en-Caux avec attribution du CACS ouvrant le titre de Champion de Conformité au Standard et du qualificatif « excellent » permettant l’obtention de la

cotation 4/6 (Sujet Recommandé) et ouvrant l’accès aux…

contact@teckelclubfrance.com +33 7 57 47 81 21 https://www.teckelclubfrance.com/

Exposition Nationale d’Élevage à Belleville-en-Caux avec attribution du CACS ouvrant le titre de Champion de Conformité au Standard et du qualificatif « excellent » permettant l’obtention de la

cotation 4/6 (Sujet Recommandé) et ouvrant l’accès aux championnats jeune, vétéran et champion des expositions nationales.

L’exposition aura lieu en extérieur à la Maison de la Chasse et de la Nature.

Entrée des chiens 7H30 – Début des jugements 9H00

Clôture des engagements le 29 mai 2022

Remboursement intégral des engagements en cas d’annulation

rue de l’étang Maison de la chasse et de la nature Belleville-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-02-03 par