Exposition Nathalie Guével Les fenêtres du dehors Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac, vendredi 12 avril 2024.

Exposition Nathalie Guével Les fenêtres du dehors Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Nathalie Guével est une artiste peintre alréenne. L’approche de sa peinture est profondément enracinée dans une connexion organique avec la nature et l’expérience sensorielle. En intégrant les jardins et les paysages comme thèmes principaux, elle cherche à établir un dialogue entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’artiste et son environnement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:30:00

fin : 2024-04-12 18:30:00

Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

