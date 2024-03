Exposition Nathalie Chauvin Phénomènes Tangibles Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, mercredi 13 mars 2024.

La pratique artistique de la plasticienne céramiste Nathalie Chauvin trouve sa place dans l’espace de l’entre-deux. Entre ciel et terre. Elle cherche à créer des passerelles. À y croiser le fugitif et l’immuable, à saisir l’éphémère et lui donner une consistance, du corps. Pour pouvoir le toucher, en prendre soin, prolonger une caresse au-delà d’elle.

En travaillant la terre son médium de prédilection elle sent un monde émerger entre ses mains, un monde tangible et infini où elle peut y raconter des histoires, y découvrir des nouvelles espèces et des nouveaux territoires à explorer.

En collaboration, pour certaines productions, avec Alexandre Le Bourgeois, artiste plasticien, et Martin Kraemer, cartographe.

Date :

2024-03-13 10:00:00

2024-03-30 18:00:00

Rue du 329ème Régiment d'Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

